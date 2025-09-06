"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال

قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في أول زيارة إلى إسرائيل

اجتماع براد كوبر برئيس الأركان الإسرائيليالمصدر: القيادة المركزية الأمريكية - منصة إكس
06 سبتمبر 2025، 6:17 ص

أفادت صحيفة "معاريف"، السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، وصل إلى إسرائيل في أول زيارة له، حيث التقى رئيس الأركان العامة، اللواء إيال زامير.

وفي تصريح له، قال كوبر، الذي عيّن حديثًا في منصبه، إن "الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل"، مؤكدًا أن الجانبين ملتزمان بشكل متبادل بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، ترافق المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس القائد في اجتماعات أمنية موجزة تقتصر على مسؤولين عسكريين وأمنيين. وذكرت المصادر أن المبعوث لن يلتقي أي مسؤولين سياسيين.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

