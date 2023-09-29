مساعٍ غربية لفتح تحقيق في "فظائع" الحرب بالسودان
أظهرت مسودة طلب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق في فظائع مزعومة في السودان.
وتندد الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر، وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
ويغرق السودان، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، في صراع مسلح على السلطة بين رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وتسببت الحرب بسقوط آلاف القتلى والجرحى، وأجبرت مئات الآلاف على النزوح داخل السودان، فيما لجأ آخرون إلى دول مجاورة، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة نتيجة قلة المواد الإغاثية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.
وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في البلاد.