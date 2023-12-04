لماذا يتصرف الجيش الإسرائيلي بقوة في خانيونس؟

قال الجيش الإسرائيلي الإثنين إنه "يتصرف بقوة ضد حماس والمنظمات الإرهابية" في قطاع غزة خصوصا في مدينة خانيونس الجنوبية.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس أن "القتال والتقدم العسكري لجيش الدفاع في منطقة خانيونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرق مدينة خانيونس".

وبحسب أدرعي فإن المحور تحول إلى "ساحة قتال ومن الخطورة بمكان الوصول إليه".

لكنه أشار إلى إتاحة الجيش تنقل المدنيين؛ "الممر الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خانيونس".

وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس توغل عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة شمال مدينة خانيونس.

وينذر هذا التوغل بتوسيع إسرائيل لعملياتها في جنوب القطاع ضمن حربها ضد حماس ردا على الهجوم المباغت الذي شنته الحركة الإسلامية على البلدات الحدودية الجنوبية في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا معظمهم من المدنيين، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 42 ألفا.