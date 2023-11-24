البرلمان الليبي يرفض دعوة المبعوث الأممي لحضور لقاء خماسي

رفض البرلمان الليبي، اليوم الجمعة، دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى اجتماع، من المزمع أن يعقد لاحقا بهدف حل الخلافات السياسية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وقال البرلمان في بيان: "نرفض المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة"، مؤكدا رفضه كذلك "تكرار التجارب السابقة التي أثبتت عدم نجاعتها في حل الأزمة ولن نعترف بمخرجاتها".

وأوضح بأن "المجلس تابع البيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي دعا فيه المجلس (البرلمان) إلى تعيين ممثل عنه لحضور اللقاءات التحضيرية لاجتماع تنوي البعثة تنظيمه لقادة المؤسسات الفاعلة، لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات".

وأبدى البرلمان، الذي ينعقد في طبرق شرق البلاد، تحفظه جملة وتفصيلاً على هذه الدعوة، معلنا تحفظه كذلك على "عدم دعوة حكومة الاستقرار الوطني المكلفة منه برئاسة أسامة حماد".