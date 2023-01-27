"الجهاد الإسلامي" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخي غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الجمعة، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل ردًا على اقتحام مخيم جنين ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد البطش، القيادي في الحركة قوله خلال تجمع حاشد في غزة الجمعة: "تجسيدا لوحدة الساحات كان لا بد للمقاومة أن يكون لها كلمة بالأمس فردت سرايا القدس وحداتها الصاروخية".