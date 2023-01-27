"الجهاد الإسلامي" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخي غزة
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، الجمعة، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل ردًا على اقتحام مخيم جنين ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد البطش، القيادي في الحركة قوله خلال تجمع حاشد في غزة الجمعة: "تجسيدا لوحدة الساحات كان لا بد للمقاومة أن يكون لها كلمة بالأمس فردت سرايا القدس وحداتها الصاروخية".
وخلال الليل، قصفت طائرات إسرائيلية غزة ردًا على إطلاق الصاروخين، اللذين تسببا في انطلاق صفارات الإنذار بمناطق إسرائيلية قرب الحدود مع القطاع الجنوبي الساحلي الذي تسيطر عليه حماس.
واستشهد الخميس، 10 فلسطينيين 9 منهم خلال اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وآخر في بلدة الرام على أطراف مدينة القدس.
وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العام الجاري، إلى 30 على الأقل.