لبنان.. هل تُنهي جبهة الجنوب "تحالف" حزب الله والتيار الوطني الحر؟

"سيادة لبنان"

واعتبر النائب عن حزب الكتائب، سليم الصايغ أن "هذا الموقف أتى في سياق محدد بعدما بينت إسرائيل أنها جدية بنيتها توسيع الحرب وبعد استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للحرب في الجنوب، وفك الارتباط بين حرب غزة والحرب الدائرة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل".

وأضاف الصايغ: "نتيجة هذا السياق، سيحمّل التيار الوطني الحر والرئيس عون ووثيقة التفاهم وكل ما نتج عنها تبعات أي ضربة إسرائيلية على لبنان".

وذكر لـ"إرم نيوز": "نحن نعوّل على الوصول إلى أكبر التفاف لبناني ممكن حول موضوع سيادة لبنان"، وأشار إلى أن عون "تبنّى، أكثر من مر،ة أبوة القرار 1559 الذي يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. ومن ثم لأسباب مختلفة تغير هذا الموقف. "

وتساءل الصايغ: "هل الموقف، اليوم، القائل بدرء الخطر عن لبنان هو خطوة متقدمة، لا يمكن إلا أن نعتبرها إشارة واضحة، نتمنى على حزب الله أن يفهمها تمامًا، تعبر عن تغيير عميق في المزاج اللبناني والموقف السياسي لدى أغلب الأطراف، لا سيما المسيحيين، ضد ما يقوم به حزب الله في لبنان؟".

وتساءل أيضًا: "هل يمكن البناء على هذه الخطوة، أم إنها تأتي نتيجة موازين قوى أو نتيجة ظروف معينة أو متغيرات آنية؟"

وقال: "لا نستطيع أن نجزم بهذا الأمر اليوم، بل نتمنى أن يتقدم التيار الوطني أكثر لكي يقول بحسم لا أحد يحمي لبنان إلا الجيش اللبناني."

وأضاف: "نتمنى ان يكون هذا الموقف تأسيسيًا وليس موقفًا عابرًا، وما زال هناك مسار على التيار أن يسلكه، وأن يكون أكثر وضوحًا بخصوص تطبيق القرار 1701 بعدم وجود للمنظومة العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني".