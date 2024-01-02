أشرف ريفي يطالب عبر "إرم نيوز" بنشر الجيش في الجنوب

وحذّر ريفي من المخاطر التي يتعرض لها لبنان جرّاء عدم تطبيق القرار الأممي، بالقول: "هذا يعني أن لبنان سيصبح مجرد ساحة لإيران كي تنفذ برنامج نفوذها في العالم العربي؛ الأمر الذي نرفضه رفضاً تاماً؛ فلبنان بلد ذو سيادة، ونريد له أن يكون محمياً بالدستور والقرارات الدولية".

وأضاف: "لطالما طالبنا بأن يكون لبنان تحت مظلة قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 1701، الذي نُصرّ على تطبيقه كاملاً؛ لأن في ذلك مصلحة للبنان".

وأكد ريفي أن "موقفنا ثابت ودائم من حق الشعب الفلسطيني في نيل وإنشاء دولته المستقلة، وهذا لا يتعارض على الإطلاق مع حماية لبنان وعدم تعريضه لخطر الحرب".

وتابع: "أكدنا هذا الموقف منذ بداية الحرب في غزة، وقلنا إن لبنان ليس ساحة لأي صراع، وإن حمايته تستوجب تطبيق القرارات الدولية".