"الدعم السريع" تنفي مزاعم قيامها بأعمال حربية شمال السودان

نفت قوات الدعم السريع السوادنية، مساء الأربعاء، ما أسمته "مزاعم" تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأنها قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي، واصفة إياها بالمعلومات "المضللة والكاذبة".

وأكدت قيادة الدعم السريع في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "قواتها قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها".