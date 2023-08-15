يحقق في قضية مقتل موظف أممي.. اغتيال ضابط يمني في تعز
اغتال مسلحون مجهولون، ظهر اليوم الثلاثاء، ضابط استخبارات في الأمن السياسي، يعمل ضمن لجنة التحقيق في قضية مقتل الموظف الأممي (مؤيد حميدي)، وذلك في أحد أحياء محافظة تعز جنوب غرب البلاد، وفق تقارير إعلامية يمنية.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" المحلي، عن مصدر أمني قوله إن "الملازم في الأمن السياسي التابع لشرطة تعز، عدنان المحيا، تعرض لاغتيال مباشر من قبل مسلحين في حي الجحملية شرق المحافظة".
وذكر المصدر أن "المحيا كان يعمل قبل حادثة اغتياله ضمن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المتهمين بقتل الموظف الأممي مدير فريق برنامج الغذاء العالمي (مؤيد حميدي)، آواخر الشهر الماضي".
من جانبها، قالت "شبكة تعز الإخبارية"، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، إن مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية، أطلقوا نيران أسلحتهم مستهدفين الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا، الذي كان وقت استهدافه بالقرب من قسم شرطة (الجحملية)".
وأضافت أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"، لافتة إلى أن المحيا "أحد المحققين الرئيسيين في قضية اغتيال الموظف الأممي (مؤيد حميدي)".
ولاحقا، أفادت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني، بأنه تم التعرف على هوية الجناة، وجارٍ ملاحقتهم من قبل الدوريات الأمنية.
ونعى مركز الإعلام الأمني لشرطة تعز، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، الضابط عدنان المحيا بعد ساعات من حادثة اغتياله، معلنة أنها تلاحق الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وكان مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، مؤيد حميدي، الذي يحمل الجنسية الأردنية، قد تم اغتياله في الأيام الأولى من الثلث الأخير من شهر يوليو/تموز الماضي، أثناء تناوله وجبة الغداء في أحد مطاعم مدينة التربة جنوب محافظة تعز.
وعقب يوم واحد فقط من مقتل حميدي، أُعلن بشكل رسمي عن القبض على الجناة الضالعين في اغتياله، وهي خلية مؤلفة من 12 شخصًا، خططت ونفذت عملية اغتيال الموظف الأممي.