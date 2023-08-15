يحقق في قضية مقتل موظف أممي.. اغتيال ضابط يمني في تعز

اغتال مسلحون مجهولون، ظهر اليوم الثلاثاء، ضابط استخبارات في الأمن السياسي، يعمل ضمن لجنة التحقيق في قضية مقتل الموظف الأممي (مؤيد حميدي)، وذلك في أحد أحياء محافظة تعز جنوب غرب البلاد، وفق تقارير إعلامية يمنية.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" المحلي، عن مصدر أمني قوله إن "الملازم في الأمن السياسي التابع لشرطة تعز، عدنان المحيا، تعرض لاغتيال مباشر من قبل مسلحين في حي الجحملية شرق المحافظة".

وذكر المصدر أن "المحيا كان يعمل قبل حادثة اغتياله ضمن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع المتهمين بقتل الموظف الأممي مدير فريق برنامج الغذاء العالمي (مؤيد حميدي)، آواخر الشهر الماضي".