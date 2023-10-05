تطورات جديدة في ملف النزوح السوري إلى لبنان

شهدت أزمة النزوح السوري إلى لبنان تطورات جديدة، اليوم الخميس، إذ بدأت السلطات الأمنية حملة لنزع خيم نازحين غير شرعيين، فيما دعا وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد المكاري، إلى التعامل مع القضية من منطلق وطني بعيدًا عن العنصرية والتباينات السياسية داخل لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن أمن الدولة في النبطية بدأت حملة لنزع خيم النازحين السوريين غير الشرعيين، الذين يقطنونها من دون ترخيص من البلديات، لافتة إلى إزالة خيمتين في منطقة عين عرب.

وأوضحت أن هذه الحملة جاءت "لمكافحة الفوضى المستشرية بين النازحين، وبسبب شبهات بانتمائهم إلى منظمات إرهابية".

وأكدت الوكالة مصادرة أمن الدولة خلال الحملة "كميات كبيرة من الأسلحة الحربية في خيم تعود إلى النازحين السوريين، في مختلف المحافظات"، داعية البلديات إلى أن تتحلى بأعلى درجات الوعي عند إيوائها أي نازح، ووجوب مراقبته والتثبت من أوراقه القانونية والثبوتية.

كما دعت اللبنانيين إلى "تبليغ أمن الدولة أو أي جهاز عسكري وأمني، بأي شبهة تحوم حول سوريين يعرفونهم، حفاظًا على أمنهم وأمن أولادهم وأهلهم".