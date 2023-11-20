الحرب تطحن فقراء غزة.. غلاء واحتكار وغياب للمساءلة

يشهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، ما فاقم من المعاناة التي يعيشها 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، وزاد من تبعات الأزمة الاقتصادية التي طالت غالبية الغزيين.

ويعود ارتفاع الأسعار لجملة من الأسباب يتعلق بعضها بإسرائيل التي تفرض حصارا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عقب الهجوم الواسع الذي شنته حماس، ويرتبط بعضها الآخر بظروف داخلية مثل الاحتكار وغياب الرقابة من قبل الأجهزة الحكومية التي تديرها حماس.

مواد تموينية شحيحة

ويقول المواطن الفلسطيني إبراهيم حجازي الذي يعيل أسرة من 8 أشخاص، إن دخله توقف تمامًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يعمل سائقًا لسيارة أجرة، لكنه يعاني في توفير أبسط مستلزمات أسرته بسبب الغلاء وندرة المواد الغذائية.

ويضيف في حديث مع مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، أن "المواد التموينية شحّت بشكل كبير في الأسواق وأنه في حال توفرها فإنها تباع بأربعة أو خمسة أضعاف ثمنها بسبب جشع التجار".

وأشار إلى أن ثمن كيس الدقيق (25 كغم) تجاوز 50 دولارًا إن توفر، مضيفًا أن هذا المبلغ كان يمثل دخله لعدة أيام عندما كان يعمل، متسائلًا حول ما سيكون عليه الوضع مع توقفه عن العمل.