أكسيوس: بايدن يتورط عسكريًا ودبلوماسيًا في الشرق الأوسط

على وقع الحرب المستعرة في غزة، تجد الولايات المتحدة نفسها متورطة بشكل متزايد في ثلاث بؤر توتر ساخنة في الشرق الأوسط، عسكريًا ودبلوماسيًا.

يأتي ذلك بينما تزداد الصعوبات أمام الرئيس جو بايدن لمنع اتساع رقعة الحرب الدائرة في غزة، بحسب ما نشره موقع "أكسيوس".

وتحدث الموقع عن التعزيزات العسكرية التي نشرتها الولايات المتحدة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك عشرات السفن البحرية، ومئات الطائرات الحربية، وآلاف الجنود، على أمل ردع الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ومنعها من شن هجمات قد تتطور إلى حرب إقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لم تأتِ بنتيجة.

العراق وسوريا

منذ 7 اكتوبر/تشرين الأول شنت الجماعات المسلحة الموالية لإيران أكثر من 100 هجمة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، قوبلت بضربات جوية انتقامية من واشنطن.

وجاءت الضربة الأمريكية الأخيرة في بغداد، التي استهدفت قياديًا في مليشيا "حركة النجباء" الشيعية، لتزيد من التوترات بين إدارة بايدن والحكومة العراقية، خاصة وأنها تعد الأكبر والأهم منذ هجوم حماس.

وبحسب الموقع، فإن ذلك كان لسببين، أولهما أنها نفذت داخل العاصمة العراقية، وثانيهما أنها استهدفت شخصية عراقية كبيرة وبارزة.