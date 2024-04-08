نتنياهو يعلن تحديد موعد "اجتياح" رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين، أنه تم تحديد موعد لاجتياح مدينة رفح، الملجأ الأخير للفلسطينيين النازحين في غزة، دون الإفصاح عنه.

ووفقا لوكالة "رويترز" فقد جاء الإعلان في وقت تُعقد فيه جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.

وقال نتنياهو: "تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل دون كلل لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع رهائننا وتحقيق النصر التام على حماس".