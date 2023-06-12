توسع معارك الجيش السوداني و"الدعم السريع" إلى مناطق جديدة

أفادت تقارير ميدانية اليوم الإثنين، بامتداد المعارك الضارية بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" إلى مناطق جديدة تصلها لأول مرة.

وذكرت مصادر محلية بأن المعارك وصلت إلى شارع الوادي في أم درمان لأول مرة، كما تواصلت في أرض المعسكرات ومناطق الفردوس والبلابل في الخرطوم.

وشهدت تلك المناطق تبادل إطلاق القذائف المدفعية غير محددة المسارات، كما سمع دوي إطلاق الرصاص في شارع الستين في العاصمة.

وأعلنت قوات الجيش السوداني أنها أجرت "عمليات تمشيط واسعة في مناطق الرميلة وأبوحمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا و محلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل"، حسب بيان.