استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام إسرائيلي واسع لمدينة نابلس

من جانبها، ذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس قبل أن تنسحب منها سريعا.

وأضافت أن العمليات الإسرائيلية تركزت في أحياء مناطق "المخفية، وفطاير، وشارع تل".