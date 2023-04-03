استشهاد فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام إسرائيلي واسع لمدينة نابلس
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، خلال اقتحام واسع نفذته قوات من الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشاب المصاب حالته "حرجة".
وذكرت وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية، أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، اقتحمت المدينة من عدة جبهات، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، مع شبان فلسطينيين.
من جانبها، ذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس قبل أن تنسحب منها سريعا.
وأضافت أن العمليات الإسرائيلية تركزت في أحياء مناطق "المخفية، وفطاير، وشارع تل".
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين نضال طبنجة، وعز طوقان، من منزليهما، وصادرت هواتف نقالة منهما، وقامت بتكسير محتويات المنزلين، بحسب صحيفة "القدس".