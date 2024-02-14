بسبب تعليمات "الإنصات فقط".. عضو في الوفد الإسرائيلي ينسحب من المفاوضات

كشف موقع "واللا" العبري جانبًا من كواليس زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، للتباحث بشأن صفقة الأسرى مع حماس، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع أحد أبرز أعضاء الوفد من طرح رؤية جديدة بشأن الصفقة.

ويجري الحديث عن اللواء احتياط نيتسان ألون، المكلّف من الجيش بملف الأسرى الإسرائيليين، والذي أخبر نتنياهو أن لديه رؤية جديدة بشأن هذا الملف سيعرضها خلال اجتماعات القاهرة.

الموقع أكد أنه تحدث مع 3 مصادر على صلة بالزيارة، أبلغوه أن ألون عرض على نتنياهو رؤية جديدة لحل أزمة الأسرى، في ظل الفجوة بين مطالب حماس وبين الشروط الإسرائيلية، إلا أن رئيس الوزراء رفض طلبه، إلى الحد الذي دفعه لإيفاد مستشاره المقرب أوفير فالك، ضمن الوفد، للتيقن من التزام ألون بتعليماته.

وأوضح أن ألون قرر الانسحاب من الوفد الإسرائيلي، ولم يسافر إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماعات التي ضمَّت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ولفتت المصادر، إلى أن ما حدث "يعني أن نتنياهو لم يمنح الوفد الإسرائيلي سوى مساحة صغيرة جدًّا للمناورة".