"الدعم السريع": لم نعد نحتمل خرق الجيش السوداني للهدنة
اتهمت قوات الدعم السريع التي يتزعمها الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، باختراق وقف إطلاق النار في يومه الثاني، معتبرة أن صبرها فاق الاحتمال نتيجة ذلك.
وقال الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع، على "تويتر" في بيان: "مواصلة لانتهاكاتها المستمرة وخروقاتها المتعمدة للهدنة الإنسانية المعلنة، هاجمت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد في آن واحد مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا وعدد من المواقع بالمدفعية والطيران الحربي".
وأضافت: "لقد ظللنا نحذر مرارًا وتكرارًا من تصرفات قوات الانقلابيين الجبانة التي تتنافى مع القانون الدولي الانساني، وتتعارض مع الاتفاق المعلن للهدنة الإنسانية التي خصصت لفتح ممرات انسانية آمنه لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين من رعايا الدول الأجنبية".
واعتبرت أن "عدم الالتزام الواضح من جانب الانقلابيين للهدنة يؤكد ما ظللنا نشير إليه بأن هناك عدد من مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة القوات الانقلابية، وبات ذلك أكثر وضوحًا مر خلال البيان الذي أصدره المطلوب للمحكمة الجنائية القيادي بالنظام البائد المدعو أحمد هارون الذي اشار الى مشاركتهم مع قوات الانقلابيين في هذه المعارك".
وختم البيان: "لقد فاق صبرنا حد الاحتمال لهذه التصرفات الجبانة، لذلك ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الخروقات المستمرة لشروط الهدنة".