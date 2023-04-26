"الدعم السريع": لم نعد نحتمل خرق الجيش السوداني للهدنة

اتهمت قوات الدعم السريع التي يتزعمها الجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، باختراق وقف إطلاق النار في يومه الثاني، معتبرة أن صبرها فاق الاحتمال نتيجة ذلك.

وقال الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع، على "تويتر" في بيان: "مواصلة لانتهاكاتها المستمرة وخروقاتها المتعمدة للهدنة الإنسانية المعلنة، هاجمت قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد في آن واحد مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا وعدد من المواقع بالمدفعية والطيران الحربي".