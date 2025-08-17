الأردن يعيد تفعيل الخدمة الإلزامية في الجيش

أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية في الجيش المعروفة باسم "خدمة العلم".

جاء ذلك خلال لقاء الأمير الأردني شبابًا وشابات من محافظة إربد، شمالي المملكة، حسبما أورد بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي.

وأكد خلال اللقاء أنه "يجب تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، مضيفًا أن"كل من انخرط في برنامج خدمة العلم يعي أهمية هذه التجربة".

وأشار إلى أنه أوعز للحكومة منذ مدة للعمل مع شركائها "لتطوير برنامج خدمة العلم، الذي سيخضع لسلسلة من الإجراءات وفق جدول زمني واضح، ليتم الإعلان عن تفاصيله".

وأوقف الأردن "خدمة العلم" قبل سنوات طويلة، وهي تشمل كل الذكور الأردنيين الذين أتموا الثامنة عشر وحتى الأربعين عامًا.

ويُلزم القانون هذه الفئة بالخدمة مدة تتراوح بين سنة وسنتين، وينتقل بعدها تلقائيًا إلى الخدمة الاحتياطية التي تمتد إلى 5 سنوات يكون وقتها بإمرة وطلب الجيش دون اشتراط الخدمة الفعلية، ثم ينتقل تلقائيًا ليصبح جزءًا من الجيش الشعبي في الأردن.

ويُستثنى وحيد الوالدين أو غير القادر صحيًا على أداء الخدمة، في حين أتاح التأجيل لمن يدرس وعمره بين 18 حتى 28 سنة، أو من لا يوجد استيعاب لتعبئته في الجيش.

ويأتي حديث ولي العهد الأردني بعد أيام من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيها إنه يشعر وكأنه في "مهمة تاريخية وروحية"، وإنه متمسك بما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، في مقابلة مع قناة i24 نيوز العبرية.

وأثارت تصريحات نتنياهو موجة غضب في الأردن ومصر؛ فقد وصفتها وزارة الخارجية الأردنية بأنها "أوهام عبثية" تشكّل تهديدًا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

يُشار إلى أن عبارة "إسرائيل الكبرى" ظهرت بعد حرب الأيام الستة في حزيران/ يونيو 1967، في إشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها آنذاك، بما يشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى أجزاء من الأردن وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في سوريا.