الجيش الإسرائيلي يقر بقصف مجمع ناصر الطبي ويفتح تحقيقا

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، إن رئيس الأركان إيال زامير وجه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن بشأن القصف الذي تعرض له مجمع ناصر الطبي في خان يونس وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى بينهم صحفيون.

ووفق البيان فإن الجيش الإسرائيلي "يأسف لأي ضرر يلحق "بغير المتورطين" ويؤكد أنه لا يستهدف الصحفيين" على حد تعبيره.

بدورها قالت وزارة الصحة بغزة إن "القصف على مستشفى ناصر أدى لتعطيل العمل في قسم العمليات"، مشيرة إلى أن المؤسسة هي الوحيدة التي تعمل في جنوب قطاع غزة.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 15 قتيلًا بينهم أربعة صحفيين، واثنان من طواقم الدفاع المدني.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل 15 فلسطينيا وإصابة آخرين في الغارتين اللتين استهدفتا مجمع ناصر الطبي بفارق زمني لبضع دقائق.

وبعد أن حاولت طواقم الدفاع المدني، والصحفيون التعامل مع استهداف إسرائيلي على مجمع ناصر، فوجئوا بقصف آخر تم توثيقه على الهواء مباشرة، ما أدى لمقتل الصحفي حسام المصري، ومصور قناة الجزيرة محمد سلامة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "الاستهداف تم للطابق الرابع بمجمع ناصر الطبي أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الإسعافية لانتشال المصابين والشهداء".