تقرير عبري: أزمة السودان قد تُلحق ضررًا خطيرًا باتفاق السلام

كشف تقرير عبري، عن وجود "قلق" لدى إسرائيل من استمرار الصراع العسكري بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وبحسب تقرير لموقع "نيوز 1" العبري، فإن إسرائيل "تتابع عن كثب ما يجري في السودان، وتشعر بالقلق إزاء التطورات هناك، لأن تصعيد الأزمة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق ضرر خطير باتفاق السلام الموقع بين الدولتين".

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت بيانًا، في 18 أبريل/ نيسان، قالت فيه إن تل أبيب "تريد استقرار وأمن السودان". وطالبت "كافة الأطراف بتجنب العنف والعودة إلى مسار المصالحة الداخلية وإنهاء عملية نقل السلطة باتفاق واسع".