إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بـ"التناقض والتحالف مع حماس"

اتهمت إسرائيل، جنوب أفريقيا، خلال دعواها المقدمة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بـ"التناقض والتحالف مع حماس"، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال الإعلام العبري، السبت، إن الفريق القانوني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، رفض الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام، كي يفوّت الفرصة على ممثلي جنوب أفريقيا لفهم طبيعة الأسانيد القانونية الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن أحد أعضاء الطاقم القانوني الإسرائيلي، وهو المحامي كريستوفر ستاكر، عمد لإظهار مدى إشكالية إصدار أمر مؤقت بارتكاب إبادة جماعية ضد إسرائيل.

التمهيد للدفاع

وتساءل ستاكر أمام هيئة المحكمة، الجمعة: "ماذا كان سيحدث لو أقيمت الدعوى ضد الحلفاء، إبّان الحرب العالمية الثانية؟".

وبحسب الصحيفة، فإن أبرز ما استندت جنوب أفريقيا عليه، كان يعتمد على "معاناة المدنيين"، فيما حاول الطاقم الإسرائيلي التركيز على إثبات أن الدعوى "تضلل المحكمة".

على سبيل المثال، زعمت المحامية الإسرائيلية غاليت ريجوان، والمكلفة من وزارة العدل الإسرائيلية، أن ادعاء جنوب أفريقيا بشأن تقييد دخول المواد الغذائية للسكان، وعدم وجود تحذيرات قبل تنفيذ عملية عسكرية ما، بإخلاء الموقع "كلها غير دقيقة".

وكان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بيكر، استهل دفاع الفريق الإسرائيلي بكلمة، شملت توبيخ جنوب أفريقيا، وقال إنها "لا تعاني من حماس ومن ثم لا تفهم ماذا يعني حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

إبراز التناقض

الصحيفة أشارت إلى أن الطاقم الإسرائيلي كان حريصًا على التأكيد على أن "فظائع السابع من أكتوبر لا تبرر انتهاك القوانين الدولية من جانب إسرائيل".

المحامية غاليت ريجوان تولت شرح الادعاء الخاص بأن المستشفيات كافة في قطاع غزة تحولت إلى مواقع عسكرية لحماس، وبعدها تطرق الفريق الإسرائيلي لمزاعم بأن الجيش الإسرائيلي "يبذل ما بوسعه من أجل تقليص الخسائر في الأرواح بين المدنيين".

المحامية ذاتها قدمت مستندات تزعم أن إسرائيل أسست مستشفى ميدانيًّا، وتوضح آليات إدخال المساعدات والطعام، وكيف أن الجيش أسس ممرًا إنسانيا. وزوّد المستشفيات بالحضانات، وحرصه المزعوم على عدم قصف المستشفيات، بل الدخول بالقوات على الأرض فقط، ثم الخروج عقب تنفيذ العمليات.

تشكيك بالدعوى

وركز الطاقم الدفاعي الإسرائيلي على الكثير من الروايات التي تتعلق بالبعد الإنساني، ومن ثم بعد أن استقر له أنه أدى تلك المهمة بالقدر المناسب، بدأ التشكيك فيما ورد في دعوى جنوب أفريقيا.

مثلًا، رأى الفريق أن المواد التي عرضها بشأن البعد الإنساني يمكنها دحض رواية "إبادة شعب"؛ إذ حاول الفريق الإسرائيلي إبراز وجود تناقض بين المساعدات الإنسانية وبين اتهام إسرائيل بالإبادة.

حليفة لحماس

وحين استقر للفريق أن ما قدمه يعني تناقض رواية جنوب أفريقيا، بدأ في الدق على وتر، أن جنوب أفريقيا حليفة لحماس، وأن عدم اعترافها بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في حد ذاته، يأتي من هذا المنطلق.

وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت هناك فرصة لخروج إسرائيل من دون صدور قرار ضدها. وقلّلت من احتمال حدوث ذلك؛ لأن جنوب أفريقيا بحاجة إلى فرصة واحدة لإثبات "الإبادة"، بينما كان على الفريق الإسرائيلي العمل باتجاه دحض الدعوى كلها، عبر قضايا فرعية، منها حتى وضعها في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.