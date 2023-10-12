المعارضة اللبنانية تحذر من ربط البلاد بمصالح إيرانية
حمّلت قوى المعارضة اللبنانية الحكومة "المسؤولية عن تعريض لبنان لخطر الخراب والدمار"، مشددة على رفض "استخدام الأراضي اللبنانية وربطها بمصالح إستراتيجية إيرانية".
جاء ذلك في بيان أصدره نواب قوى المعارضة في مجلس النواب اللبناني قبل ساعات من اجتماع للحكومة اللبنانية، مخصص للبحث في التطورات العسكرية في الجنوب وملف النازحين السوريين، وأعلنوا فيه أن "سيادة لبنان خط أحمر".
وقال البيان: "لا يملك أي فريق على الأراضي اللبنانية، وتحديدا حزب الله، الحق في زج البلد في حروب لا قدرة له على تحمل تبعاتها".
النائب اللبناني مارك ضو قال لـ "إرم نيوز" إن "الأولوية اليوم بالنسبة للحكومة هي حماية لبنان، وهي مطالبة بالقيام بواجباتها في هذا الإطار، والإعلان عن موقف واضح في هذا الاتجاه".
وأضاف ضو أن "نواب المعارضة مستمرون بالتنسيق في ما بينهم وسيواصلون تحركهم من أجل حماية لبنان من صراع إقليمي لا مصلحة له فيه".
بدوره، أشار النائب بلال الحشيمي إلى غياب القرار السياسي اللبناني في خضم هذه التطورات ووسط الحديث عن عمليات رد أو فتح الجبهات اتصالا بأحداث غزة.
وقال لـ"إرم نيوز": "هناك غياب كامل للسلطة اللبنانية إزاء ما يحدث ويتصل بالسيادة. وحزب الله هو من يتولى الأمر".
وأضاف أن "لبنان ليس صندوق بريد إقليميا، ولسنا مستعدين للدخول في مغامرات غير محسوبة"، مشيرا إلى أن "حسابات حرب 2006 لا تصلح اليوم".
وشدد الحشيمي على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي "لتحصين السيادة والوضع الداخي وإعادة كيان الدولة".
ووقع على بيان نواب قوى المعارضة 31 نائبا يمثلون كتلتي القوات اللبنانية والكتائب وكتلا ونوابا مستقلين.