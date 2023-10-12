المعارضة اللبنانية تحذر من ربط البلاد بمصالح إيرانية

النائب اللبناني مارك ضو قال لـ "إرم نيوز" إن "الأولوية اليوم بالنسبة للحكومة هي حماية لبنان، وهي مطالبة بالقيام بواجباتها في هذا الإطار، والإعلان عن موقف واضح في هذا الاتجاه".

وأضاف ضو أن "نواب المعارضة مستمرون بالتنسيق في ما بينهم وسيواصلون تحركهم من أجل حماية لبنان من صراع إقليمي لا مصلحة له فيه".

بدوره، أشار النائب بلال الحشيمي إلى غياب القرار السياسي اللبناني في خضم هذه التطورات ووسط الحديث عن عمليات رد أو فتح الجبهات اتصالا بأحداث غزة.

وقال لـ"إرم نيوز": "هناك غياب كامل للسلطة اللبنانية إزاء ما يحدث ويتصل بالسيادة. وحزب الله هو من يتولى الأمر".