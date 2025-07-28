ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع غزة

أعلن المستشار الالماني فريدريش ميرتس الاثنين أن بلاده ستقيم مع الأردن "جسرا جويا للمساعدات الإنسانية" مع قطاع غزة، بهدف مساعدة سكانه الذين يواجهون "مستويات مقلقة" من سوء التغذية بحسب الأمم المتحدة.

وقال المستشار خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "وزير الدفاع بوريس بيستوريوس سيعمل بتنسيق وثيق مع فرنسا وبريطانيا المستعدتين أيضا لإقامة جسر جوي مماثل لإيصال المواد الغذائية واللوازم الطبية".

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وتزداد الضغوط الدولية على إسرائيل مع انتشار صور مروعة عن المجاعة في غزة، ومقتل المئات أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من نقاط التوزيع.

وواجه ميرتس ضغوطا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، إذ دعا أعضاء في ائتلافه إلى انضمام برلين لبيان صادر عن أكثر من 25 دولة غربية يدين "القتل الوحشي" للفلسطينيين.

وذكر مكتب ميرتس في حينها أن انتقادات ألمانيا لإسرائيل مشابهة لانتقادات الحلفاء الآخرين.

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وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تعليقات للصحفيين في منتجع الغولف الخاص به في تيرنبري بأسكتلندا حيث استقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الناس في غزة بحاجة إلى الحصول على الغذاء والأمان في الوقت الحالي.

وأعلن أن الولايات المتحدة ستقيم "مراكز لتوزيع المواد الغذائية" في غزة للمساعدة في تجنيب القطاع أزمة جوع متفاقمة.

وخلص الاجتماع بينه وبين ستارمر على التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء المعاناة في غزة.