فقد بناته وأحفاده وبُترت قدماه.. حرب غزة تحول حياة إبراهيم إلى جحيم

"الحرب تسببت بفقداني بناتي الخمس وأبنائهن، كما أنها أدت إلى فقداني قدماي بسبب الإصابات التي تعرضت لها في قصف إسرائيلي لمنزل إحدى بناتي في مخيم النصيرات"، هذا ما بدأ به إبراهيم أبو دان من غزة، قصته المؤثرة.

و"أبو دان" واحد من بين الآلاف من الجرحى الذين حولت الحرب الإسرائيلية حياتهم إلى جحيم، وأفقدتهم عائلاتهم بشكل كامل، الأمر الذي حول حياته إلى معاناة دائمة، خاصة مع تدمير منزله ومنازل أقربائه بشكل كامل.

وروى لـ"إرم نيوز"، تفاصيل مأساته قائلاً: "تجمعت، الشهر الماضي، أنا وبناتي الخمس وأزواجهن وأحفادي في منزل ابنتي الكبرى في مخيم النصيرات بعد تدمير منزلي في مخيم المغازي، وخلال وجودنا في منزل ابنتي الذي لا تتجاوز مساحته 60 مترًا، دمَّر قصف المنزل بالكامل، مما أدى لمقتل 22 فردًا من العائلة منهم 14 طفلاً".