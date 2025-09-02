سوريا.. اغتيال نائب عميد كلية الطب في جامعة حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، إن مسلحين اغتالوا اليوم الدكتور باسل زينو رئيس قسم الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة حلب أمام عيادته.

ووفق المرصد ارتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم اغتيالهم في حلب الشهر الماضي بعد هذه الجريمة إلى 16 شخصًا.

وأشار إلى أن زينو يشغل أيضًا نائب عميد كلية الطب البشري، ويُعرف بسمعته الأكاديمية والإنسانية الطيبة بين طلابه ومرضاه.

وتحدث المرصد عن "تشكيل خلية سرية في الآونة الأخيرة، تتولى تنفيذ عمليات اغتيال وتصفية بحق شخصيات وتجار ورجال أعمال، ممن تعتبرهم من المقرّبين من النظام السوري السابق أو المساندين له خلال فترة حكمه".

وبين المرصد أنه منذ مطلع العام ارتفع عدد ضحايا التصفية في محافظات سورية متفرقة إلى 996 شخصًا، هم: 943 رجلًا، 32 سيدة، و21 طفلًا.