"وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يسعى لبيع إسرائيل أسلحة بـ6 مليارات دولار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب ستة مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر "أباتشي" من طراز "إيه.إتش-64" و1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي.

وفي أبريل/ نيسان، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك تزامنا مع تكثيف إسرائيل وتوسيع عمليتها البرية في قطاع غزة في إطار عملية "عربات جدعون 2".