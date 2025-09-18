قصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مفترق الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة

العالم العربي

إيطاليا تدرس الانضمام للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل

إيطاليا تدرس الانضمام للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل
وزير الخارجية الإيطاليالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على دراسة فرض عقوبات تجارية من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على المدنيين.

وأضاف تاياني في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أن روما تؤيد فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ممن يتبنون مواقف "غير مقبولة" تجاه قطاع غزة والضفة الغربية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، تعليق اتفاقات للتجارة الحرة تتعلق بالسلع الإسرائيلية بسبب الحرب في قطاع غزة.

كما اقترحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد حزمة عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غير، إضافة إلى أعضاء في حركة حماس ومستوطنين مارسوا العنف ضد فلسطينيين.

وتوعدت إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، بـ"رد مناسب" في حال فرضها عقوبات عليها.

