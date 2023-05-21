السودان.. وفاة القيادي في "الحرية والتغيير" حيدر الصافي
توفي، اليوم الأحد، القيادي في ائتلاف "الحرية والتغيير" في السودان، وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية السابق حيدر الصافي بمستشفى منظار الدقي في مصر.
ونعى إعلاميون ومشاهير في السودان الصافي عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتبت مديرة مكتب قناتي العربية والحدث في السودان، لينا يعقوب: "أفجعنا وآلمنا رحيلك يا دكتور حيدر.. كنت سياسياً ومفكراً وإنساناً نادراً على طريقتك.. كنا نتحدث ونلتقي ونتناقش كثيراً، بل كنا في انتظارك أن تعود لكنك رحلت إلى الرحمن الرحيم.. اللهم اجعل مرضه كفارةً له، وتقبله عندك بين الصديقين والشهداء والصالحين".
وأكد قيادي في الحرية والتغيير لـ"إرم نيوز"، تلقي الصافي العلاج من داء السرطان بمصر.
والفقيد هو والد المغنية المعروفة آمنه حيدر الصافي التي أحدثت ضجة واسعة مطلع العام الجاري خلال عقد قرانها على المهندس عبدالباقي محمد عبدالباقي بتوقيعها على قسيمة زواجها ما وصفه البعض بالزواج الجمهوري نسبةً لأن والدها قيادي بالحزب الجمهوري.
وكان الحزب قد أعلن من قبل عن تبرؤه من الصافي الذي اعتبر الخطوة أكبر تضليل يحدث في تاريخ العمل السياسي.
وقال الصافي حينها بحسب "اليوم التالي" إن هذا الحديث لا يأتي إلا من شخص لا يحترم ماضيه وحاضره والفكرة التي ينتسب إليها.
ونعى القيادي في الحرية والتغيير، رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، عمر الدقير بالقول: "تلقينا بحزنٍ عميق نبأ رحيل الصديق بروف حيدر الصافي شبو - الأمين السياسي للحزب الجمهوري / القوى الوطنية - بمدينة القاهرة بعد صراعٍ مع المرض وصبرٍ جميل عليه".
وأضاف: "كان حاضراً في ساحات المقاومة السلمية ضد النظام المباد وتشاركنا معه زنازينه عدة مرات، وكان من مؤسسي تحالف الحرية والتغيير.. عليه رحمة الله ورضوانه .. العزاء لزوجته وبناته وكافة أفراد الأسرة وإخوانه الجمهوريين ورفاقه في العمل العام".