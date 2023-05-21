السودان.. وفاة القيادي في "الحرية والتغيير" حيدر الصافي

توفي، اليوم الأحد، القيادي في ائتلاف "الحرية والتغيير" في السودان، وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية السابق حيدر الصافي بمستشفى منظار الدقي في مصر.

ونعى إعلاميون ومشاهير في السودان الصافي عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتبت مديرة مكتب قناتي العربية والحدث في السودان، لينا يعقوب: "أفجعنا وآلمنا رحيلك يا دكتور حيدر.. كنت سياسياً ومفكراً وإنساناً نادراً على طريقتك.. كنا نتحدث ونلتقي ونتناقش كثيراً، بل كنا في انتظارك أن تعود لكنك رحلت إلى الرحمن الرحيم.. اللهم اجعل مرضه كفارةً له، وتقبله عندك بين الصديقين والشهداء والصالحين".