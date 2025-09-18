رويترز: تسريح عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا
"كنز عقاري".. البيت الأبيض يعلق على تصريحات سموتريتش بشأن غزة

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتشالمصدر: إعلام عبري
علق مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وصف قطاع غزة بأنه "كنز عقاري" محتمل وزعم أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة حول تقسيم القطاع.

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة (سي إن إن) الأمريكية دون أن تكشف عن هويته، إن  الولايات المتحدة لطالما دعمت جهود إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن أي تقدم يتطلب أولًا موافقة حركة حماس على نزع سلاحها والتخلي عن حكم القطاع.

وكان سموتريتش قد صرح خلال قمة التجديد الحضري في تل أبيب بأن إسرائيل والولايات المتحدة "دفعتا أموالاً طائلة للحرب"، مؤكدا "الحاجة إلى تقسيم نسب بيع الأراضي في غزة".

وأضاف أن هناك خطة عمل بهذا الشأن "على مكتب الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب"، مشيرا إلى أن "مرحلة الهدم انتهت وأن المرحلة التالية هي البناء".

وتأتي تصريحات سموتريتش بعد تصريحات مماثلة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، حيث قال يوم الاثنين إنه يخطط لبناء "حي لضباط الشرطة الإسرائيلية" في غزة بعد انتهاء العملية البرية في المدينة.

