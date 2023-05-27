السودان.. اعتقال قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، اعتقال المتحدث باسمه وعضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، علاء الدين نقد، من داخل منزله بواسطة قوة عسكرية تتبع للجيش.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك بشكل متقطع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع قبل أيام في مدينة جدة السعودية، فيما أعلن الوسطاء، الجمعة، عن "تحسن ملحوظ" في الالتزام بالهدنة.

واعتبر تجمع المهنيين، في بيان له، أن "الاعتقال يعد تطورا مؤسفا في سياق الحرب الحالية بالبلاد، وتحولا في التعامل مع القوى السياسية والمدنية التي أظهرت موقفا حاسما ضد الحرب وتعمل على إيقافها فورا بمختلف الوسائل السلمية".

وأشار البيان إلى أن "الدكتور علاء الدين نقد من القيادات البارزة في لجنة الاختصاصيين والاستشاريين، وأحد ممثليه في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير، وهو أحد المتحدثين الرسميين باسم تجمع المهنيين السودانيين، وتشهد له الساحة الوطنية بالالتزام الصارم في خدمة الشعب من موقعه المهني كجراح متخصص في نقل وزراعة الأعضاء، ومن خلال مواقعه السياسية والنقابية المختلفة".