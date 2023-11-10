"الأونروا" تعلن مقتل أكثر من 100 من موظفيها في حرب غزة

من جهته، حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، على إجراء تحقيق فيما وصفه باستخدام إسرائيل "لأسلحة متفجرة شديدة التأثير"، والتي قال إنها تسبب دمارا عشوائيا في قطاع غزة المحاصر.

وقال تورك إنه يجب على إسرائيل وقف استخدامها مثل هذه الأسلحة في القطاع المكتظ بالسكان، والذي يقطنه 2.3 مليون نسمة، نصفهم نزحوا بسبب القتال على مدى شهر.

وقال تورك، في مؤتمر صحفي خلال زيارة للعاصمة الأردنية عمّان: "من الواضح أن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير في مناطق مكتظة بالسكان، له أثر مدمر على الإنسان وحقوق الإنسان".

وأضاف: "يجب التحقيق في الهجمات.. لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة تنتهك القانون الإنساني الدولي".