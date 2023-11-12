أردوغان يدعو للضغط على واشنطن لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، للضغط على الولايات المتحدة لحملها على وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تقبل واشنطن بأن القطاع أرض فلسطينية.
وعاد أردوغان من قمة السبت لدول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها الرياض ودان القادة خلالها عدوان إسرائيل من دون الاتفاق على تدابير ملموسة ضدها.
وقال أردوغان لصحافيين أتراك على متن رحلته العائدة من الرياض، "علينا عقد محادثات مع مصر ودول الخليج والضغط على الولايات المتحدة، على الولايات المتحدة تكثيف ضغطها على إسرائيل. على الغرب أن يكثّف الضغط على إسرائيل من الضروري لنا أن نضمن وقفا لإطلاق النار".
ومن المقرر أن يزور أردوغان ألمانيا الجمعة كما يخطط للتوجّه إلى مصر واستضافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأسابيع المقبلة.
ولم يستبعد الرئيس التركي الذي لم يلتق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته أنقرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، عقد لقاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأفاد بأن "الولايات المتحدة هي الدولة الأهم التي ينبغي أن تتدخل، نظرا إلى تأثيرها على إسرائيل"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن يتصل ببايدن"، مشددا على "وجوب أن تقبل الولايات المتحدة بأن غزة أرض فلسطينية، لا يمكننا الاتفاق مع بايدن إذا تعامل مع النزاع باعتبار غزة أرضا للمستوطنين المحتلين أو لإسرائيل، بدلا من كونها أرض الشعب الفلسطيني".
وانتقدت تركيا بشدة حملة القصف المدمر والعملية البرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل أراضي الدولة العبرية.
زيارة ألمانيا
من المقرر أن يلتقي أردوغان المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع المقبل، ووصف أردوغان حماس أنها حركة "تحرير"، ويعد موقفه متناقضا تماما مع موقف برلين، الدولة الأكثر سكانا في الاتحاد الأوروبي.
وفي تقريره السنوي الأخير بشأن التقدّم الذي حققته الدول المرشحة للعضوية الصادر هذا الأسبوع، لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن "خطاب تركيا الداعم لمجموعة حماس الإرهابية بعد هجماتها ضد إسرائيل لا يتوافق إطلاقا مع نهج الاتحاد الأوروبي".
وقال أردوغان إن "الاتحاد الأوروبي يفكّر تماما مثل إسرائيل في ما يتعلق بحماس. لكننا لا نفكر مثلهم، أرى حماس كحزب سياسي فاز في الانتخابات في فلسطين. لا أرى الأمر بالطريقة التي يرونه فيها".
وكرر الرئيس التركي دعوته لمؤتمر دولي لحل النزاع وقال: "لا وجود لما يخدم السلام أكثر من اجتماع لكافة اللاعبين الإقليميين بما في ذلك الطرفان المتحاربان".