استنفار أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

شهدت الحدود الجنوبية عند بلدة كفرشوبا اللبنانية، اليوم الخميس، انتشارًا واسعًا للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، يقابله استنفارٌ للقوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود.

وقال رئيس بلدية كفرشوبا، قاسم القادري، لوسائل إعلام محلية، إن جرافة تابعة للبلدية قامت بفتح طريق مختصرة تربط بين البرك المائية في المنطقة ومزرعة بسطرة.

وردًّا على الأعمال التي نفذتها بلدية كفرشوبا، بادرت القوات الإسرائيلية من مواقعها المقابلة بإلقاء قنبلة دخانية باتجاه منطقة البقعة.

وكانت القوات الإسرائيلية عمدت في اليومين الماضيين إلى وضع 8 جدران أسمنتية عند ما يعرف بخط الانسحاب، في مرتفعات كفرشوبا في محاولة لتغيير معالمها.