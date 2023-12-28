بايدن: الضربات الأمريكية في العراق تهدف لردع إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي يوم الاثنين في العراق استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية يوم الاثنين في العراق ردا على هجوم بطائرة مسيرة في وقت سابق من نفس اليوم شنه مسلحون متحالفون مع إيران أدى إلى دخول جندي أمريكي في حالة حرجة وإصابة اثنين آخرين.

وكان تبادل الهجمات أحدث دليل على أن الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قد تمتد إلى أنحاء الشرق الأوسط.