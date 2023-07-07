"الدعم السريع" تصد هجوماً للجيش السوداني باتجاه نيالا
تصدت قوات من "الدعم السريع" في ولاية "جنوب دارفور" لهجوم من الجيش السوداني بالقرب من منطقة "كأس" خلال تحركاته باتجاه مدينة "نيالا".
وقالت قوات "الدعم السريع" في بيان لها اطلع عليه "إرم نيوز" إن عناصرها كبدوا الجيش السوداني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، علاوة على استسلات العشرات من مقاتليه.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه صابر عليان مساعد حاكم إقليم دارفور للشؤون الإدارية، الإدارة الأهلية للإقليم بالتدخل لدى أطراف الصراع لوقف الحرب القائمة.
وشدد عليان في مقابلة متلفزة على أن الأوضاع الإنسانية لم تعد تتحمل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
وبدأت العديد من القوى والأطر الفاعلة في السودان التحذير من اتجاه البلاد نحو حرب أهلية وفقاً لمؤشرات الاقتتال القبلي المتصاعد، في ظل استمرار الصراع المسلح بين الجيش والدعم.