"الدعم السريع" تصد هجوماً للجيش السوداني باتجاه نيالا

يأتي ذلك في وقت دعا فيه صابر عليان مساعد حاكم إقليم دارفور للشؤون الإدارية، الإدارة الأهلية للإقليم بالتدخل لدى أطراف الصراع لوقف الحرب القائمة.

وشدد عليان في مقابلة متلفزة على أن الأوضاع الإنسانية لم تعد تتحمل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

وبدأت العديد من القوى والأطر الفاعلة في السودان التحذير من اتجاه البلاد نحو حرب أهلية وفقاً لمؤشرات الاقتتال القبلي المتصاعد، في ظل استمرار الصراع المسلح بين الجيش والدعم.