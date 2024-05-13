"إيرز الغربي".. إسرائيل تفتح معبراً حدودياً جديداً مع شمال غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه فتح معبراً حدودياً جديداً مع شمال قطاع غزة، بغرض إيصال المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
وقال أفيخاي أردعي المتحدث باسم الجيش في بيان عبر منصة "إكس" إن فتح المعبر جاء "ناءً على إيعاز المستوى السياسي وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية".
وأضاف: "كجزء من الجهد الرامي لزيادة مسارات نقل المساعدات إلى القطاع، وإلى شمال القطاع بشكل خاص، تم اليوم تنسيق دخول عشرات الشاحنات المحملة بالطحين من ميناء أشدود بالنيابة عن منظمة الـ WFP".
وأكد أدرعي أن "كافة المساعدات الإنسانية التي تم نقلها خضعت لتفتيش أمني صارم".
يأتي ذلك فيما قالت الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من نقل المساعدات عبر المعبرين الرئيسيين مع غزة منذ أيام، محذّرة من مجاعة تلوح في الأفق، بحسب "فرانس برس".
لكن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة قالت إنها منذ إغلاق معبر رفح لم تتمكن من نقل الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها عبر المعبر لأسباب أمنية.
وأعلنت "هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على الشؤون المدنية الفلسطينية، عن "نقل 200 ألف ليتر من الوقود إلى المنظمات الدولية" عبر معبر كرم أبو سالم الجمعة.