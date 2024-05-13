"إيرز الغربي".. إسرائيل تفتح معبراً حدودياً جديداً مع شمال غزة‎

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، أنه فتح معبراً حدودياً جديداً مع شمال قطاع غزة، بغرض إيصال المساعدات الإنسانية للسكان هناك.

وقال أفيخاي أردعي المتحدث باسم الجيش في بيان عبر منصة "إكس" إن فتح المعبر جاء "ناءً على إيعاز المستوى السياسي وبالتنسيق مع الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "كجزء من الجهد الرامي لزيادة مسارات نقل المساعدات إلى القطاع، وإلى شمال القطاع بشكل خاص، تم اليوم تنسيق دخول عشرات الشاحنات المحملة بالطحين من ميناء أشدود بالنيابة عن منظمة الـ WFP".

وأكد أدرعي أن "كافة المساعدات الإنسانية التي تم نقلها خضعت لتفتيش أمني صارم".