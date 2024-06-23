مسؤول صحي "إرم نيوز": موافقة على تأهيل مستشفيات شمال غزة واستقبال وفود طبية
كشف رئيس قسم العناية المكثفة في المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة الدكتور محمد ظاهر لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي وعقب العملية العسكرية الواسعة في مخيم جباليا، سمح بإعادة تأهيل مستشفيات شمال غزة المدمرة، من خلال تنظيفها وبناء الأجزاء المهدمة وإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة.
كما سمح الجيش باستقبال الوفود الدولية عبر معبر بيت حانون/ إيرز للمساعدة في اعادة تأهيل المنظومة الصحية وتوفير بعض المستلزمات الطبية الضرورية.
وأكد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، على أن الدمار الذي أصاب المستشفيات والمراكز الطبية لا يمكن وصفه، لا سيما ما حدث في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان والمستشفى الأهلي العربي "المعمداني".
إعادة التأهيل
وتعرضت هذه الأماكن إلى مجازر وعمليات إعدام ميداني، فضلًا عن تحويل ساحات هذه المستشفيات إلى مقابر جماعية لمئات الضحايا الذين جرى إعدامهم داخلها.
ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بذلك بل أطبق الحصار على المستشفيات والمنظومة الطبية، ومنع عنها إمدادات الوقود والكهرباء والدواء والمستلزمات الطبية إلى أن أخرجها عن الخدمة تمامًا.
وقال رئيس قسم العناية المكثفة في المستشفى الأندونيسي الدكتور محمد ظاهر أن المستشفى الأندونيسي معطل منذ أكثر من 6 أشهر منذ العملية العسكرية الأولى لمخيم جباليا، إذ جرى تدمير أجزاء واسعة منه علاوة على تدمير الأجهزة الطبية.
وأضاف ظاهر في حديث لـ"إرم نيوز"، بدأنا بعمليات إعادة التأهيل للمستشفيات والأقسام الحيوية والهامة بعد العملية العسكرية لمخيم جباليا الأخيرة، للبدء في استقبال المرضى والجرحى الذين عانوا بما فيه الكفاية وتعرضوا إلى حرمان ومعاناة طيلة أشهر دون التمكن من تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
الخدمات العلاجية
وتابع "كما بدأنا باستقبال الوفود الطبية الدولية القادمة من معبر إيرز/ بيت حانون ووضعها في صورة الوضع الميداني للمؤسسات الصحية بعد تعرضها للعدوان الإسرائيلي وإخراجها عن الخدمة، وكذلك حصر عدد المواد والأجهزة الطبية اللازمة والمستخدمة بشكل مكثف في علاج الجرحى والمصابين".
ولفت رئيس قسم العناية المكثفة إلى أن المنظومة الطبية في شمال القطاع بحاجة إلى جهد استثنائي لضمان عودة الخدمات العلاجية إلى ما يزيد عن 600 ألف مواطن.
وأوضح ظاهر أنه فضلًا عن إدخال المعدات والمستلزمات الطبية والوفود المساندة للكادر الطبي المنهك، فنحن بحاجة إلى إعادة فتح معبر رفح البري لإخراج آلاف الجرحى الذين بحاجة إلى السفر للخارج لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.