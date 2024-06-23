مسؤول صحي "إرم نيوز": موافقة على تأهيل مستشفيات شمال غزة واستقبال وفود طبية

كشف رئيس قسم العناية المكثفة في المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة الدكتور محمد ظاهر لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي وعقب العملية العسكرية الواسعة في مخيم جباليا، سمح بإعادة تأهيل مستشفيات شمال غزة المدمرة، من خلال تنظيفها وبناء الأجزاء المهدمة وإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة.

كما سمح الجيش باستقبال الوفود الدولية عبر معبر بيت حانون/ إيرز للمساعدة في اعادة تأهيل المنظومة الصحية وتوفير بعض المستلزمات الطبية الضرورية.

وأكد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، على أن الدمار الذي أصاب المستشفيات والمراكز الطبية لا يمكن وصفه، لا سيما ما حدث في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان والمستشفى الأهلي العربي "المعمداني".

إعادة التأهيل

وتعرضت هذه الأماكن إلى مجازر وعمليات إعدام ميداني، فضلًا عن تحويل ساحات هذه المستشفيات إلى مقابر جماعية لمئات الضحايا الذين جرى إعدامهم داخلها.

ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بذلك بل أطبق الحصار على المستشفيات والمنظومة الطبية، ومنع عنها إمدادات الوقود والكهرباء والدواء والمستلزمات الطبية إلى أن أخرجها عن الخدمة تمامًا.