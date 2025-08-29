مصادر في مستشفيات غزة: من بين قتلى اليوم 9 من طالبي المساعدات

إسرائيل تعلن تصفية "القيادي الأبرز" في داعش بغزة

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على غزةالمصدر: رويترز
محمد أبو شعر
محمد أبو شعر
29 أغسطس 2025، 4:21 م

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على من وصفه بـ"القيادي الأبرز" بتنظيم "داعش" في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت خلال الأسبوع الماضي منطقة البريج في القطاع، وقضت على القيادي في "داعش" محمد عبد العزيز أبو زبيدة.

وأشار المتحدث إلى أن أبا زبيدة شغل منصب القيادي الأعلى في التنظيم، وأنه كان مسؤولًا عن تحديد السياسات، وتخطيط وتنفيذ طرق العمل الخاصة بالتنظيم في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة وسيناء.

وقال إن "داعش" شارك بشكل فعّال في القتال ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وعمل أيضًا على تهريب وسائل قتالية وجمع أموال طائلة لصالح الإرهاب من منطقة الضفة الغربية إلى داخل قطاع غزة.

 

