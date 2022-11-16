السودان.. طرح مشروع دستور جديد مواز لوثيقة نقابة المحامين

طرحت مجموعة مبادرة "نداء أهل السودان" الأربعاء مشروع دستور انتقالي جديد، مواز للوثيقة التي طرحتها نقابة المحامين السودانيين.

وكانت نقابة المحامين السودانيين طرحت خلال الفترة الماضية وثيقة دستور انتقالي، اعتمدتها قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، أساسا للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية" المشتركة، لإنهاء أزمة البلاد.

وقال المتحدث باسم مبادرة "نداء أهل السودان" خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الدستور الجديد عرف الدولة بأنها لا مركزية تقوم على التنوع الثقافي العرقي، ويقر بأن مصادر التشريع هي الشريعة الإسلامية".

وذكر أن المشروع سيطرح لاستفتاء الشعب خلال ورش عمل ومنصات إلكترونية مفتوحة لتلقى الآراء حوله.

وقال عضو اللجنة الفنية للدستور الجديد، الدكتور ياسر الجاك، إن المشروع يتخذ مرجعيته من الدساتير السابقة بما فيها وثيقة نقابة المحامين.

وأشار إلى أن مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة يتكون من 11 بابا و109 مواد، موضحا أن "مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها تتركز على تهيئة مناخ الانتقال الديمقراطي واستكمال السلام مع بقية الحركات المسلحة، وفرض هيبة الدولة ضد التدخلات الخارجية".

ويقود مبادرة "نداء أهل السودان" رجل الدين الصوفي الطيب الجد، وتضم بعض القوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ويمر السودان بتجربة انتقال "هشة" عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حاليا عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.

وكانت الآلية "الأممية الأفريقية" كشفت، تفاصيل العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مؤكدة أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة، من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة السياسية.

ونشر رؤساء أطراف الآلية الثلاثية، ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الأفريقي في السودان محمد بلعيش، وإسماعيل وايس المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، مقالة مشتركة بعنوان "السودان: بارقة أمل سياسي".

وكشف خلالها القادة عن تسلم الآلية الثلاثية منذ أسبوعين، وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.