"ضخمة" وأخرى "غبية".. تفاصيل القنابل الأمريكية المرسلة إلى إسرائيل

القنابل "الغبية"

ومن بين الذخائر التي نقلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، هناك أكثر من 5 آلاف مما يعرف بالقنابل "الغبية" غير الموجهة من طراز (مارك-82)، وأكثر من 5400 قنبلة "إم كيه 84" التي تزن الواحدة منها ألفي رطل، وسُميت بـ"المطرقة" للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها.

وأرسلت أيضًا، نحو 3 آلاف من ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) والتي تعمل على تحويل القنابل غير الموجهة إلى سلاح "ذكي" دقيق، وفقًا لقائمة داخلية أمريكية للأسلحة التي قال المسؤولون الأمريكيون للصحيفة إنه تم نقلها لإسرائيل.

القنابل الخارقة

أما الأسلحة الفائقة للتحصينات (بي إل يو-109) فيمكنها حمل رؤوس حربية زنتها ألفي طن، ومخصصة لاختراق الملاجئ والتحصينات الخرسانية، وقد استخدمها الجيش الأمريكي في حربي الخليج وأفغانستان.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا استخدام إسرائيل بالفعل قنبلة أمريكية ذات حمولة كبيرة في واحدة من أكثر الضربات دموية خلال حرب غزة، وهي تلك التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين، إذ أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني.

وأردفت الصحيفة أن واشنطن أرسلت إلى إسرائيل أيضًا ما يقرب من 57 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، إلى جانب آلاف قذائف المدفعية الأخرى والأسلحة الصغيرة المتنوعة.

وحتى قبل نشوب الحرب في غزة، كان هناك نقص كبير في قذائف المدفعية من عيار 155 ملم، وهو ما حدا بالولايات المتحدة إلى الوصول لعمق مخزونها العالمي، والطلب من حلفائها، مثل: كوريا الجنوبية، واليابان، تقديم المزيد من هذه الذخائر لأوكرانيا.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية