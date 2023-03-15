السودان.. توجيه تهمة القتل العمد لضابط شرطة قتل متظاهرا بالرصاص

ووجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، بمحاكمة عادلة وشفافة في قضية مقتل المتظاهر مجذوب.

ورصدت كاميرات الناشطين الضابط وهو يصوب سلاحه "الكلاشنكوف" مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أحد المحتجين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقًا للجنة أطباء السودان.

وطالبت قوى "الحرية والتغيير" بـ"ضرورة تقديم الضابط للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص، سواء كان عسكريا أو إداريا؛ حتى ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم".

وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "اليونيتامس" في السودان، فولكر بيرتس، مقتل الشرطة للمتظاهر، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع الانتهاكات، منذ تاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها.