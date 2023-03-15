السودان.. توجيه تهمة القتل العمد لضابط شرطة قتل متظاهرا بالرصاص
أعلنت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، توجيه الاتهام رسميا لضابط شرطة برتبة ملازم، بالقتل العمد للمتظاهر إبراهيم مجذوب رميا بالرصاص في منطقة شرق النيل في الخرطوم خلال مشاركته باحتجاجات، الثلاثاء قبل الماضي.
وأثارت حادثة مقتل مجذوب، موجة غضب وتنديد محليا ودوليا، وسط مطالبات بتحقيق شفاف ومحاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ووجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، بمحاكمة عادلة وشفافة في قضية مقتل المتظاهر مجذوب.
ورصدت كاميرات الناشطين الضابط وهو يصوب سلاحه "الكلاشنكوف" مباشرة على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل أحد المحتجين، إثر إصابته برصاصة في الصدر، طبقًا للجنة أطباء السودان.
وطالبت قوى "الحرية والتغيير" بـ"ضرورة تقديم الضابط للمحاكمة العلنية المفتوحة أمام القضاء الطبيعي وليس أي قضاء خاص، سواء كان عسكريا أو إداريا؛ حتى ينال جزاءه العادل جراء هذا الجرم".
وأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "اليونيتامس" في السودان، فولكر بيرتس، مقتل الشرطة للمتظاهر، داعيًا إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة وجميع الانتهاكات، منذ تاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أعربت دول "الترويكا"، في بيان مشترك عقب الحادثة، عن قلقها العميق إزاء استمرار قتل المتظاهرين السلميين في السودان، مشيرة إلى مقتل المتظاهر مجذوب، وهي الوفاة رقم 125 منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحسب البيان.
ووقّع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.