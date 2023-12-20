"صحة غزة": نفاضل بين الجرحى لدخول العمليات وفقدنا العشرات جرّاء الانتظار‎

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 17 مجزرة في مناطق غزة كافة، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء 214 شهيدا و300 جريح.

وأضاف القدرة، خلال المؤتمر الصحفي للوزارة الذي عُقد مساء الثلاثاء، أن "عددا كبيرا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات، ما يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 19.667 شهيدا و52.586 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأردف أن "الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام وإبادة جماعية في شمال غزة، بعد أن قام بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمر المستشفيات وأخرجها عن الخدمة؛ بهدف تشريد 800 ألف نسمة وحرمان آلاف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية".

وأعرب عن استغرابه من "صمت العالم وهو يرى المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي أمام مرآى ومسمع الجميع، فضلًا عن إصرار الإدارة الأمريكية على استمرار الحرب وشرعنتها والمشاركة في قتل الأطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين، الأمر الذي يعبر عن سقوط مجموعة القيم الأخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي".

وأوضح أن "مستشفيات جنوب غزة عاجزة تمامًا أمام الأعداد الهائلة من الإصابات وتفاضل بين الحالات لإنقاذ حياتها بما يتوفر من إمكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة، إذ إن مئات الإصابات تفترش الأرض وتنتظر أمام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة، ما أدى إلى فقدان حياة العشرات منهم".