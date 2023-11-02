السودان.. "الدعم السريع" تسيطر على معسكر للجيش شمال دارفور
أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على معسكر "جديد السيل" التابع للجيش السوداني، في ولاية شمال دارفور، فيما تسود حالة من الخوف وسط سكان مدينة الفاشر من اندلاع مواجهات بين طرفي الحرب في السودان.
وتبادل الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قصفًا مدفعيًا أدى إلى موجة نزوح واسعة لسكان الأحياء الشمالية من المدينة.
وقالت "قوات الدعم السريع" في بيان على منصة "إكس"، إنها "تتقدم في جميع المحاور لتخليص الشعب من سنوات القهر والإذلال، وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة تحقق الحرية والسلام والعدالة والمساواة، وتبني الجيش المهني الواحد المدافع عن البلاد أرضًا وشعبًا".
وذكرت أن الطيران الحربي التابع للجيش قصف، الأربعاء، المواطنين بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، منددة بما وصفته بـ"الفعل الإجرامي الذي يرقى لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية".
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان بإدانة ما وصفه بـ "الجرائم الشنيعة والأفعال الوحشية بحق المدنيين الأبرياء".
وتوعدت القوات الجيش بـ "المحاسبة واملردع اللازم من قوات الدعم السريع والسودانيين المخلصين لقضايا وطنهم وشعبهم".
وكان شهود عيان ذكروا لـ "إرم نيوز"، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن شخصين على الأقل قُتلا إثر سقوط قذيفة من طيران يتبع للجيش السوداني على منزل في حي "الوحدة شرق"، ما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل.