أنباء عن مقتل جنرال إيراني في سوريا

وكان حسن عسكري قائداً لقوات الباسيج في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غرب إيران، كما تسلم مناصب أخرى، وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلقت إيران ضربة قوية بعد مقتل القيادي البارز في الحرس الثوري، رضى موسوي، بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في منطقة السيدة زينب في دمشق.

وازدادت وتيرة القصف الإسرائيلي في سوريا، بالتزامن مع اندلاع الحرب في غزة، والهجمات التي تشنها ميليشيات مرتبطة بإيران على إسرائيل.