تعرضوا لضربات شمس.. الأردن يعلن ارتفاع الوفيات بين حجاجه

وأشارت إلى أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية "على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة الموجود في مكة يقوم بزيارة المصابين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم".

وجدد البيان الشكر للسلطات السعودية المختصة "على ما قدمته من مساعدة لفريق القنصلية العامة الأردنية الموجود في مكة المكرمة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمساعدة على تحديد هوية الجثامين، وتسهيل إجراءات الدفن وإجراءات نقل الجثامين إلى المملكة".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج، بينما البحث جارٍ عن 17 آخرين مفقودين.

وبحسب السلطات السعودية، جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة كوفيد-19 في العام 2019 الذي بلغ 2,5 مليون.