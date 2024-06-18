تعرضوا لضربات شمس.. الأردن يعلن ارتفاع الوفيات بين حجاجه
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ارتفاع وفيات الحجاج الأردنيين إلى41 شخصاً وهم يؤدون مناسك الحج، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة.
وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع "عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وكذلك إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج، ونقل جثامين من يرغب ذووهم في نقلهم إلى المملكة، وعلى نفقة الحكومة الأردنية".
وأضافت أن فريق القنصلية العامة الأردنية الموجود في مكة ضمن خلية الأزمة التي شكلتها الوزارة قام بإصدار 41 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناءً على رغبة ذويهم، وهم جميعهم ليسوا من ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية.
وأكد البيان أن "الخلية التي شكلتها الوزارة، والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، تتابع إجراءات دفن الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله وهم يؤدون مناسك الحج إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة، كما تتابع الخلية عمليات البحث عن الحجاج المفقودين وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".
وأشارت إلى أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية "على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، وذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة الموجود في مكة يقوم بزيارة المصابين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم".
وجدد البيان الشكر للسلطات السعودية المختصة "على ما قدمته من مساعدة لفريق القنصلية العامة الأردنية الموجود في مكة المكرمة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمساعدة على تحديد هوية الجثامين، وتسهيل إجراءات الدفن وإجراءات نقل الجثامين إلى المملكة".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن 14 حالة وفاة بين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج، بينما البحث جارٍ عن 17 آخرين مفقودين.
وبحسب السلطات السعودية، جمع الحج هذا العام نحو 1,8 مليون شخص، بينهم 1,6 مليون من الخارج. ويماثل هذا الرقم العدد المسجل في العام 2023، وهو أقل من الرقم الذي سجل قبل جائحة كوفيد-19 في العام 2019 الذي بلغ 2,5 مليون.