حماس تتسلم قائمة بأسماء من ستطلق إسرائيل سراحهم اليوم

قالت حركة حماس في بيان عبر تيليغرام إنها تلقت قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وأضافت أن القائمة تضم ثلاث أسيرات، ذكر البيان أسماءهن، و30 قاصرا آخرين سيُكشف عن أسمائهم لاحقا.

وبالإطار ذاته، أكدت الحركة تمديد الهدنة الانسانية مع إسرائيل في قطاع غزة ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة صباح الخميس (الخامسة ت غ)، وذلك بعد إعلانها "العمل على قائمة جديدة للمحتجزين" تمهيدا للافراج عنهم.

وقالت الحركة في بيان إنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية الموقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".