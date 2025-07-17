الجيش السوري يعلن انتهاء انسحابه من السويداء.. ماذا بعد؟

‌سحب الجيش السوري قواته بالكامل من أراضي محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم أمس الأربعاء، بحسب فرانس برس.

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ويأتي ذلك في وقت كلّف فيه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع فصائل درزية مسؤولية الأمن منددًا بالتدخل الاسرائيلي.

ويفتح الانسحاب الكامل من المحافظة، الباب للفصائل الدرزية لفرض سيطرتها الكاملة، فيما أعلنت فصائل تابعة لشيخ عقل الدروز حكمت الهجري، فرض حظر للتجوال في المدينة لإجراء عمليات تمشيط.

ويمثل الإعلان الرسمي من الجيش بسحب كامل قواته، التنصل من تبعية أي قوى أو مسلحين باقين بالمحافظة إليه، في وقت تحدثت فيه تقارير محلية عن وجود مسلحين وقناصة دخلوا مع القوات الحكومية إلى مدينة السويداء في عدد من الأحياء، وأن عمليات تمشيط تجريها الفصائل الدرزية للقبض عليهم.

وبدت مدينة السويداء التي شهدت في اليومين الماضيين اشتباكات دامية تخللتها انتهاكات وعمليات نهب طالت المنازل والمتاجر، أشبه بمدينة منكوبة، وفق ما أوردت شبكة السويداء 24، مع خروج المشفى الرئيس من الخدمة وتكدّس الجثث فيه وانقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات منذ أيام.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن "السلطات السورية سحبت قواتها العسكرية من مدينة السويداء وكافة أنحاء المحافظة، مقابل انتشار للمقاتلين المحليين الدروز".

ونقلت مصادر إعلامية عن مقاتلين حكوميين على أطراف المحافظة، أن القوات الحكومية تلقت أوامر بالانسحاب قبيل منتصف الليل وأنهت انسحابها فجرًا.

وأفاد رئيس تحرير شبكة السويداء 24 ريان معروف، بُعيد جولة في مدينة السويداء، بأنها "بدت خالية من القوات الحكومية، لكن الوضع كارثي مع وجود جثث في الشوارع".

وأعلنت وزارة الداخلية والشيخ يوسف الجربوع، أحد أبرز ثلاث مرجعيات روحية في السويداء، مساء الأربعاء التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار، نص على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

لكن بحسب عبد الرحمن، فإن انسحاب القوات الحكومية "جاء بناء على اتفاق أمني إسرائيلي سوري بوساطة أمريكية، بعيد التصعيد الإسرائيلي ضد السلطة الانتقالية ومطالبتها بسحب قواتها من السويداء".

وفي كلمة متلفزة بثّها الإعلام الرسمي فجرًا، أعلن الرئيس السوري "تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء"، في خطوة قال إن هدفها "تجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة".

وأشاد الشرع بـ"التدخّل الفعّال للوساطة الأمريكية والعربية والتركية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول"، متهمًا "الكيان الإسرائيلي" بأنه "يسعى مجددًا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدمًا في مسيرة إعادة البناء والنهوض".

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وأضاف "كنا بين خيارين، الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب أهلنا الدروز وأمنهم، وزعزعة استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، وبين فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى رشدهم، وتغليب المصلحة الوطنية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حضّت القوات الحكومية السورية على مغادرة منطقة النزاع في جنوب سوريا لخفض التوترات، بعدما شنت إسرائيل سلسلة ضربات على مقر رئاسة الأركان في دمشق ومحيط القصر الرئاسي وأهداف عسكرية أخرى في جنوب سوريا، محذرة دمشق من مغبة التعرض للدروز.

ويشكل بسط الأمن على كامل التراب السوري أحد أبرز التحديات التي تواجهها السلطة الانتقالية بعد أكثر من سبعة أشهر من إطاحة الحكم السابق. ويشكل التعامل مع الأقليات في سوريا ملفًا شائكًا على وقع أعمال عنف على خلفية طائفية طالت مكونات عدة في البلاد.