البرهان لمبعوثين غربيين: ملتزمون بـ "الاتفاق الإطاري"

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، التزام المكون العسكري بـ "الاتفاق الإطاري" والعمل مع جميع الأطراف، وإقناع الممانعين للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وعقد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" في الخرطوم، الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا، مع مبعوثين لـ 6 دول غربية، يزورون السودان حاليًا، في إطار دعم العملية السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد.

وجدد "البرهان" بحسب إعلام مجلس السيادة، "التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية".