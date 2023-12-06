هل تتحول حرب غزة إلى حرب إغراق؟

وقال لـ"إرم نيوز" إن إسرائيل بدأت تفكر في هذا الأسلوب بعد أن عجزت عن القضاء على مقاتلي حماس خصوصا في المناطق الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف: "القوات الإسرائيلية قامت بنصب أربع مضخات ماء كبيرة على ضفاف البحر المتوسط وخصوصا بالقرب من مخيم الشاطئ في شمال غزة".

وأردف: "غاية القوات الإسرائيلية هي إغراق هذه المنطقة بعد أن عجزت عن تدمير أنفاق غزة من خلال عمليات القصف الجوي أو من خلال الاجتياح البري".

وأشار إلى أنه "ما زالت هناك أنفاق عديدة وكثيرة تتواجد فيها قوات حماس إضافة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة".

وتابع: "إسرائيل سوف تضخ آلاف الأمتار المكعبة من المياه خلال الساعة الواحدة وستوجه مياه البحر من خلال هذه المضخات إلى الأنفاق التي تتواجد تحت البنايات والأقبية وهناك شبكة من الأنفاق ومن الممكن أن تتواجد فيها مقرات حماس وكذلك مستودعات أسلحتها".

ولفت إلى أنه "بإغراقها تعتقد إسرائيل أنها سوف تتخلص من مقاتلي حماس وتدمير مقرات القيادة ومخازن الأسلحة والصواريخ".

وتساءل: "لكن هل ستنفذ إسرائيل هذا الأسلوب بالرغم من أنها لم تتمكن من تحرير كل أسراها لدى حماس".