قصف إسرائيلي يستهدف منطقة صناعية وموقعا عسكريا وسط سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "عدواناً إسرائيلياً استهدف المدينة الصناعية في منطقة حسياء" في ريف حمص، وسط البلاد، إضافة إلى موقع عسكري في حماة (وسط).

ونقلت الوكالة عن مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس عامر خليل، أن "عدواناً جوياً إسرائيلياً استهدف معمل سيارات، إضافة لسيارات محملة بمواد طبية وإغاثية في المدينة، ما أدى لاشتعال حريق كبير بالمكان".

وأشار إلى أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق.

ولاحقاً قال مصدر عسكري سوري، في بيان نقلته وكالة "سانا" إن إسرائيل شنت "عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماة"، وأشار إلى أن "الخسائر اقتصرت على الماديات".